Échangeur interdit aux piétons à l’année... sauf les soirs des Grands Feux

Cet été, le MTQ va débourser 13 500 $ pour fermer complètement les accès de l’échangeur à la circulation automobile les six soirs de feux d’artifice à l’intersection du boulevard des Chutes et de l’autoroute, dans le secteur de Beauport.

Ces entraves peuvent surprendre dans la mesure où le MTQ n’est pas partenaire des Grands Feux et que l’échangeur autoroutier est clairement interdit aux piétons et aux cyclistes en temps normal.

En excluant les six soirs de Grands Feux, l’endroit n’est pas adapté aux marcheurs et autres usagers vulnérables. On n’y trouve aucun trottoir, aucune place de stationnement et aucune traverse piétonnière. Des panneaux sans équivoque interdisent leur présence sur le viaduc.