Grand Événement Millésime 2019

Le 2e Grand Événement Millésime de la Fondation du CHU de Québec se tiendra le 8 novembre, au Fairmont Le Château Frontenac. Tout en dégustant des vins d’exception en compagnie des propriétaires et dirigeants de vignobles, lors d’ateliers dirigés et animés par Ève-Marie Lortie, plus de 100 amateurs de vin contribueront à amasser des fonds pour le Centre intégré de cancérologie (CIC) du Nouveau complexe hospitalier (NCH).

Dès l’automne prochain, le CIC permettra d’admettre un plus grand nombre de patients en oncologie, d’augmenter le nombre de consultations médicales par des chirurgiens-oncologues, d’élargir l’offre de traitements en oncologie et de faire l’acquisition de nouveaux appareils de traitements plus efficaces et performants. Pour participer à l’événement qui sera couronné par un souper gastronomique proposant des accords mets et vins et/ou devenir partenaire :grandevenementmillesime.org