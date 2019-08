La Voix enfin sur scène

C’est mercredi que le phénomène télévisuel La Voix prenait vie sur la scène du Capitole, remémorant les grands moments de cette saison en plus de proposer des numéros inédits. Jusqu’au 31 août, La Voix Expérience offre aux téléspectateurs la chance de se glisser dans la peau d’un candidat, pour une soirée des plus immersives! Pour tout savoir sur ce concept inédit, regardez l’émission Pleins Feux sur Québec demain et procurez-vous vos billets sur lecapitole.com

Le spectacle mis en scène par Jean-François Blais, qui réunit 11 candidats de La Voix – dont la gagnante Geneviève Jodoin, de l’équipe de Lara Fabian; les finalistes Colin Moore, de l’équipe d’Éric Lapointe et Rafaëlle Roy, de l’équipe Marc Dupré, ainsi que le protégé d’Alex Nevsky Vincent Chouinard et le coach Marc Dupré –, sera ensuite présenté au Théâtre St-Denis, à Montréal, du 4 au 8 septembre.