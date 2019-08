Le RTC bonifie son offre avec de nouveaux parcours

Minirévolution au Réseau de transport de la Capitale (RTC), qui, à compter de demain, procédera à l’ajout de nouveaux parcours, à des bonifications de services et à des modifications de tracés.

Les secteurs de Saint-Augustin-de-Desmaures et du nord-ouest de Québec sont les plus concernés par ces changements.

Le parcours 804, qui va de Loretteville à Sainte-Foy-Centre en passant par l’université, verra sa fréquence bonifiée. Les autobus passeront aux 15 minutes entre 18h30 et 21h30.

Val-Bélair sera maintenant mieux desservi en direction des pôles d’affaires Laurier et Lebourgneuf, grâce au prolongement des parcours 70 et 75, où les autobus passeront dorénavant toutes les 30 minutes, 7 jours sur 7.

Un deuxième circuit aboutira maintenant à l’aéroport de Québec, avec la modification du parcours 80. Ce dernier, où les passages se font toutes les 30 minutes 7 jours sur 7, permet donc dorénavant de relier la Basse-Ville à l’aéroport.

Saint-Augustin

Le nouveau parcours 292 reliera Saint-Augustin-de-Desmaures centre au pôle d’affaires Laurier, au secteur des établissements d’enseignement postsecondaire, à la colline Parlementaire et à la Basse-Ville.

Le 94, quant à lui, intègre désormais le 95, le 294 et le 295. Il unit les quartiers des Bocages et de Cap-Rouge au pôle d’affaires Laurier et au secteur des établissements d’enseignement postsecondaire. En période de pointe du matin et du soir, il dessert aussi la colline Parlementaire. Ses horaires de jour ont été bonifiés.

Le président du RTC, Rémy Normand, a indiqué dans un communiqué que ces changements avaient pour objectif «de répondre aux attentes des clients, de préparer le terrain pour la mobilité intégrée et de s’adapter à la trame urbaine en évolution».

Simulation

Le RTC invite d’ailleurs ses utilisateurs à vérifier dès à présent si leur parcours habituel a subi des changements. Les usagers peuvent se rendre sur le site internet du RTC ou utiliser Nomade Temps réel pour simuler le nouveau parcours, en s’assurant d’avoir choisi la journée du 17 août ou une date ultérieure.

Le RTC compte près de 600 autobus circulant sur 134 parcours et desservant 4500 arrêts. Il transporte plus de 155 000 personnes différentes chaque mois.

Voyez les changements à prévoir dans l'offre du RTC

Secteur Val-Bélair, Loretteville et aéroport

Parcours 70: nouveau tracé

Parcours 74: nouveau tracé

Parcours 75: nouveau tracé

Parcours 77 et eXpress 277, 377 et 577: nouveau tracé

Parcours 80: nouveau tracé vers l’aéroport

Parcours 84: nouveau tracé

Métrobus 804: fréquence bonifiée

Taxibus 80: nouvel horaire et arrêt de rabattement (maintenant gratuit)

Secteur Saint-Augustin