Le Village d'Youville transformé en un gros juke-box

Méchant party farci de surprises, vendredi soir, au Village d’Youville où un délirant karaoké a transformé Maxime Landry en Boy George, Véronique Claveau en Julie Masse... et P-A Méthot en Hubert Lenoir!

Célébrant ses 20 ans sur une note musicale, le ComediHa ! Fest a joué la bonne carte en créant un karaoké Extravaganza avec pour animateur nul autre que l’enfant chéri P-A Méthot entouré de quatre musiciens et d’une dizaine d’invités pour ce joyeux exercice de défoulement collectif.

Présentée sous le thème Sors tes cordes vocales, la fête en plein air a vite pris l’allure d’un gros juke-box défilant les hits.

Photo ANNIE T. ROUSSEL

Après avoir animé ses super partys tantôt aux couleurs des années 90 tantôt aux couleurs country, P-A Méthot, a sauté sur cette nouvelle occasion pour lâcher son fou. Bien rétabli d’une opération au coeur et avec 70 livres en moins, il est apparu dans une forme explosive. Il lance le party en reprenant Fille de personne, de Hubert Lenoir... en se gardant de porter son micro dans sa bouche! Une performance vocale qui ne mériterait pas un trophée...

Photo ANNIE T. ROUSSEL

Ce n’était pas la meilleure chanson pour amener le public dérouté à interpréter les paroles qui déroulaient sur un écran géant en fond de scène.

Un feu roulant

Photo ANNIE T. ROUSSEL

Puis débarque la chroniqueuse de Salut Bonjour! Annie-Soleil Proteau venue emprunter à Marjo son Illégal... Lui succède l’humoriste Julien Tremblay offrant une convaincante interprétation de «Faith» de George Michael. Le rythme se fait encore plus festif sur l’air électrisant de I Will Survive livré avec brio par Eleonore Lagacé. Mais le public n’embarque pas dans les paroles débitées rapidement en anglais. Il sera davantage touché par le «C’est Zéro» de Julie Masse rendu de façon superbe par Véronique Claveau.

Et voilà que P-A «avec ma voix de canard qui fume» sort les muscles et déclenche le Shook Me All Night Long d’AC/DC. Le canard a pas mal fumé, mais le numéro livré avec cœur est apprécié du public qui forme un chœur pour le refrain.

Photo ANNIE T. ROUSSEL

Et on passe aux BB avec T’es dans la lune à la saveur de Maxime Landry, et à L’Amérique de Joe Dassin à la façon de l’humoriste Julien Tremblay.

Apparaît ensuite Melissa Bédard et sa voix puissante pour une vibrante interprétation de The Show Must Go On, de Queen.

Après l’entraînante Celebration de Kool and The Gang, tous les artistes se rassemblent pour un départ Sur les ailes d’un ange, de Robert Charlebois.

Photo ANNIE T. ROUSSEL

P-A Méthot reviendra présenter son nouveau spectacle Faire le beau, les 18 et 19 octobre, à la salle Albert-Rousseau. Le 13 octobre, il animera un gros party disco au Centre Bell.

Ce samedi soir, dernier spectacle musical au Village d’Youville mettant en vedette Gregory Charles, qui célébrera les 20 ans du ComediHa Fest en interprétant des grands succès des 20 dernières années.