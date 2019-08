Les entreprises de l’aluminium peu intéressées par l’aide de Québec

Elles se disaient « en péril » en raison de la surtaxe de l’administration Trump sur les produits canadiens de l’aluminium. Un an plus tard, les entreprises du secteur s’en sortent toutefois bien. Tellement qu’elles n’ont à peu près pas touché au fonds de sauvetage de Québec.

Mai 2018. Les quelque 1400 entreprises québécoises de transformation du métal gris crient à l’aide alors que les États-Unis viennent d’imposer des tarifs de 10 % sur les importations canadiennes d’aluminium et d’acier. Certaines d’entre elles se disent carrément menacées d’extinction. Leurs quelque 17 000 employés sont sur le qui-vive.

Le gouvernement Couillard annonce alors un plan d’urgence de près de 100 millions $, dont 90 millions $ offerts dans le cadre du programme ESSOR, afin de « soutenir, pour une durée limitée, le fonds de roulement des entreprises admissibles » grâce à des prêts ou garanties de prêts. Ce sont les PME de transformation du métal, jugées très fragiles, et non les grandes alumineries qui étaient visées par le programme.

Un peu plus d’un an plus tard, la catastrophe annoncée ne s’est pas produite. Loin de là, même. Les quelque 90 millions de dollars débloqués à cette fin n’ont à peu près pas servi, a appris Le Journal.