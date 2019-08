L’histoire du quartier Saint-Sauveur racontée de façon unique

QUÉBEC | L’histoire du quartier Saint-Sauveur de Québec fera l’objet d’une présentation alliant arts et technologie au Musée de la civilisation pendant le week-end.

«Environné d’un dispositif numérique, visuel et sonore, l’historien Dale Gilbert racontera l’évolution de ce quartier populaire de la ville de Québec, de la Nouvelle-France à aujourd’hui», explique-t-on dans un communiqué.

Photo courtoisie

La présentation, offerte dans le cadre des Rendez-vous d’histoire de Québec, se déroulera à l’auditorium Roland-Arpin du Musée, samedi à 13 h et à 16 h, ainsi que dimanche à 11 h.

Trois créateurs ont appuyé M. Gilbert pour concevoir et préparer le projet. L’illustrateur Richard Vallerand a offert ses dessins, les sons et la musique ont été imaginés par Benoit Bordages, tandis que la vidéo et la projection multimédia ont été conceptualisées par Louis-Robert Bouchard.