Problème d’attachement

Je suis un gars rendu dans la trentaine. Depuis que j’ai l’âge d’avoir des blondes, je n’ai jamais réussi à en aimer une plus d’un an ou deux, maximum. Entre ça, je n’ai eu que des aventures d’un ou quelques soirs, du genre fuck friend. La vérité, c’est que je ne réussis jamais à tenir longtemps avec une fille. Quand j’ai fait le tour du jardin, j’ai juste envie de m’en aller.

Un commentaire de la fille avec laquelle j’ai duré le plus longtemps me trotte dans la tête. Elle m’avait dit que j’avais probablement peur de m’attacher parce que j’avais peur de perdre la personne ensuite. Moi, je ne crois pas que ce soit la raison, puisque c’est toujours moi qui décide de partir quand j’en ai assez. Même si je finis toujours par en avoir assez d’être seul, je n’ai jamais vraiment regretté d’avoir laissé une fille.

Il faut dire que je n’ai pas eu un départ facile dans la vie. Né d’une mère adolescente, c’est d’abord ma grand-mère qui a pris soin de moi. Elle avait forcé sa fille à me mettre au monde, même si ma mère avait souhaité un avortement. Je n’ai jamais su qui était mon père puisque personne n’a jamais voulu me le dire. Quand ma grand-mère est morte, j’avais huit ans, et comme ma mère ne voulait pas de moi, je fus pris en charge par la DPJ.

Comme j’étais un enfant difficile, je suis passé d’une famille d’accueil à l’autre, pour finir en centre jeunesse d’où je suis sorti à 18 ans. Je me suis toujours débrouillé tout seul. J’ai un bon métier et je gagne ma vie correctement, mais j’aimerais avoir une vie un peu plus normale avec les filles, et peut-être même fonder une famille. Pensez-vous que je devrais faire une croix là-dessus ?

Anonyme

Il n’est jamais venu le temps de faire une croix sur quelque chose qu’on se souhaite quand on est disposé à faire les efforts pour l’atteindre. Je pense que l’amie qui vous avait détecté un problème au niveau de l’attachement avait vu juste et je soupçonne que vous risquez de vous reconnaître dans la définition suivante : « Le trouble réactionnel de l’attachement désigne les désordres émotionnels comportementaux et l’interaction sociale due à un échec de l’attachement relatif aux besoins primaires, lors de la petite enfance. »