Un autre circuit pour Vladimir Guerrero fils

Vladimir Guerrero fils a frappé son 14e circuit de la saison dans une victoire de 7 à 3 des Blue Jays contre les Mariners de Seattle, vendredi à Toronto.

Guerrero a ainsi été à l’origine de deux points lorsqu’il a expédié la balle dans les estrades du champ gauche, en troisième manche. Il donnait par le fait même une avance de trois points aux favoris locaux.

Derek Fisher, Randal Grichuk et Danny Jansen ont également claqué des longues balles dans la victoire. Le circuit de Grichuk est d’ailleurs survenu tout de suite après celui de Guerrero fils et il s’agissait de la 12e fois cette saison que des joueurs des Jays étiraient les bras l’un après l’autre. Une statistique qui représente un nouveau record de l’organisation.

N’ayant donné que deux points, cinq coups sûrs et un but sur balles en cinq manches et un tiers sur la butte, le partant Jacob Waguespack (4-1) a signé la victoire. La recrue montre une moyenne de points mérités de 4,20 cette saison.

Tim Lopes, avec un simple bon pour deux points lors du deuxième tour au bâton, et Mallex Smith, avec un roulant, ont produit les points des Mariners. Wade LeBlanc (6-7) a subi la défaite, lui qui a été généreux en offrant sept points, 11 frappes en lieu sûr et une passe gratuite en sept manches.

Sur une note moins positive pour les Blue Jays, la jeune sensation Bo Bichette n’a pas été en mesure d’atteindre les coussins pour une première fois depuis qu’il a fait son entrée dans les majeurs. Il a donc stoppé sa série de succès 17 parties.

Les Rays blanchis

Devant 13 717 spectateurs au Tropicana Field, les Rays de Tampa Bay ont été limités à cinq coups sûrs dans une défaite de 2 à 0 face aux Tigers de Detroit.

Drew VerHagen (3-2), qui a œuvré au monticule pendant cinq manches, a notamment limité les frappeurs locaux à trois balles en lieu sûr. Joe Jimenez a quant à lui réussi un troisième sauvetage.

Charlie Morton (13-5) a également excellé, ne concédant qu’un point non mérité et trois coups sûrs tout en retirant 10 adversaires sur des prises, mais il a malgré tout subi la défaite.

Une balle échappée par le receveur Travis d’Arnaud et un double de Jordy Mercer ont permis aux Tigers d’inscrire leurs points.

Les Yankees avares

Masahiro Tanaka (9-6) a connu une deuxième sortie solide de suite en limitant les Indians de Cleveland à deux points et quatre coups sûrs en six manches et un tiers, dans un gain de 3 à 2 des Yankees, à New York.

Le Japonais avait blanchi les Blue Jays pendant huit manches, dimanche.

Les trois points des Bombardiers du Bronx ont été l’œuvre de Gary Sanchez, Gleyber Torres et Gio Urshela, qui ont tous frappé des simples productifs. Jose Ramirez et Yasiel Puig ont pour leur part cogné des circuits en solo dans la défaite.