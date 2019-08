Un comportement décrié par d’autres pilotes

BRISTOL, Tennessee | Ce n’est pas nos paroles, mais bien celles de plusieurs pilotes du plateau qui, en baisser de rideau de la course des camionnettes jeudi soir à Bristol, ont décrié le comportement malsain de Ross Chastain.

Outre Raphaël Lessard, Brett Moffitt a lui aussi goûté à sa médecine.

« Sa réputation n’est plus à faire, a dit le vainqueur de l’épreuve. Il joue dur depuis longtemps et il a maintenu ses bonnes vieilles habitudes à Bristol.

« Quand je l’aperçois dans les rétroviseurs, je sais à qui j’ai affaire. Mais il a compris depuis un certain temps que c’est un jeu qui se joue à deux, a dit Moffitt. On s’est chamaillés fréquemment dans le passé.

« Nous nous sommes d’ailleurs touchés à quelques reprises pendant la course, mais les conséquences n’ont pas été néfastes, fort heureusement. J’ai cru comprendre que certains pilotes n’ont pas eu la même chance contre lui. »

« Il s’est comporté en fou »

Lessard s’est précipité vers le coupable après la course, pour lui exprimer sa frustration.

« Je lui ai dit qu’il faisait ça à tout le monde et qu’il s’est comporté en fou : tu as un méchant problème et il y a quelque chose qui ne marche pas dans ta tête... »

Chastain, âgé de 29 ans et qui compte près de 300 départs dans l’une ou l’autre des trois divisions majeures du NASCAR, cherchait les mots pour répliquer au Québécois, mais en vain. Incapable d’assumer sa défense, il est resté impassible.

« Il était bouche bée et avait un sourire mesquin, a fait savoir Lessard. Il a beau avoir compris le message, il va recommencer. Croyez-moi, il va travailler fort pour me dépasser la prochaine fois.

« Et s’il veut me couper à nouveau, il va constater que moi aussi je suis capable de ne pas... freiner. »

Cette prochaine fois, elle pourrait avoir lieu dès la semaine prochaine à Mosport, en Ontario, prochaine escale du championnat des camionnettes Gander Outdoors, à laquelle Lessard est inscrit.

Chastain, lui, est mort de rire. À jouer les autotamponeuses, il a terminé au troisième rang à Bristol.

Dans la mire de Toyota

Impressionné par sa prestation, l’un des dirigeants de l’écurie Kyle Busch était venu voir Lessard après sa course pour le féliciter.

« Il m’a dit avoir été épaté par ma course, a affirmé Lessard. Ça fait du bien d’entendre de telles paroles. »