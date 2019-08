Une maison hommage au groupe Kiss

Les murs, le plafond, les moulures, les meubles, les électroménagers : chaque centimètre de la maison d’un fan fini du groupe Kiss est tapissé d’affiches, de dessins et de vinyles à leur effigie. Le résident de Lachute assistera ce soir à son 27e et dernier concert du mythique band rock au Centre Bell.

Plus de 5000 affiches, des centaines de vinyles et d’albums, des meubles recouverts de t-shirts à l’effigie du groupe ; l’entièreté de cette résidence est un hommage au quatuor de musiciens connus, entre autres, pour leurs tenues et leurs maquillages extravagants. Ils sont d’ailleurs de passage à Montréal ce soir dans le cadre de leur tournée d’adieu.