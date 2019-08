Une petite coupe...

Éléganza sera de retour demain samedi, entre 9 h et 17 h à sa succursale de Fleur de Lys, centre commercial, pour son 2e Défi Leucan.

Vous pourrez vous faire couper les cheveux (ou raser la tête) en échange d’un don de 5 $ à Leucan. L’événement, qui se veut festif, aura également son lot de surprises avec l’attribution de paniers cadeaux attribués sur place parmi tous ceux et celles ayant pris part à l’initiative. Éléganza, s’engage à poursuivre son soutien à Leucan par la tenue récurrente de sa collecte de fonds annuelle. Il est possible de réserver sa place dès maintenant en téléphonant au 418 522-0555.

Le Groupe Éléganza est un distributeur spécialisé en produits de beauté capillaires et cosmétiques ayant à son actif 7 boutiques (6 Éléganza + 1 Zazz) au Québec (Chicoutimi, Lévis, Beauport, Sainte-Foy, Québec, Anjou et Gatineau). Éléganza offre aussi en exclusivité les prothèses capillaires Anonyme. Angélique, Carl et Lisa, professionnels en coiffure chez Éléganza (photo), vous attendent à compter de demain samedi à Fleur de Lys pour le 2e Défi Leucan Éléganza.

Jean Ravel à La Tempête

Le chanteur Jean Ravel que l’on a connu dans les comédies musicales La Légende de Jimmy et Notre-Dame-de-Paris sans oublier son spectacle Rock Story, connaît un été fort occupé avec des performances, en formule duo ou trio, partout au Québec. Jean, qui est aussi reconnu pour ses interprétations des succès des années 70-80, sera de retour en spectacle, au Capitole de Québec les 4, 5 et 14 décembre avec son fameux Rock Story. J’ai pu apprécier, le 9 août dernier, toute la richesse et la puissance de sa voix lors d’une de ses prestations intimistes « lounge » sur la terrasse au club de golf La Tempête de Lévis. Sur la photo, Jean Ravel (à gauche) était accompagné d’un de ses fidèles complices, l’excellent Sébastien Champagne aux claviers.

50 ans de mariage

Félicitations à Claude Larochelle et Réjeanne Laflamme (photo) qui célèbrent aujourd’hui leur 50e anniversaire de mariage. Le couple a deux filles et cinq petites-filles: Alexandra, Roxanne, Jade, Carolanne et Jolyann aussi appelées les princesses.

Salut J.J.

C’est ce matin, à compter de 9 h 30, que la famille de Jean-Jacques Côté vous accueillera à l’église de La Nativité de Notre-Dame (Beauport), 25 avenue du Couvent, pour recevoir vos condoléances suite au décès du retraité de la brasserie Molson et frère de feu St-Georges Côté (radio). Jean-Jacques Côté (photo) est décédé le 12 août dernier à l’âge vénérable de 101 ans et 9 mois. Le service religieux suivra à 10 h 30. L’inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de Giffard. Mes condoléances à toute la famille.

Anniversaires

Sarah-Jeanne Labrosse (photo) actrice québécoise (Les Pays d’en Haut), 28 ans... Ichrak Zahar, directrice marketing, Ameublements Tanguay, 39 ans... Jean-Marc Pageau, porte-parole d’Ameublements Tanguay et de la Fondation Maurice Tanguay... Carey Price, gardien de but de la LNH (Canadien), 32 ans... Madonna, chanteuse et actrice, 61 ans... James Cameron, réalisateur et scénariste, 65 ans... Marc Messier, comédien et acteur, 72 ans... Marie-Josée Longchamps, comédienne, 72 ans... Yvon Bouchard, professionnel de golf à la retraite, 74 ans... Winston McQuade, animateur québécois de radio et de télévision, 76 ans.

Disparus

Le 16 août 2018. Aretha Franklin (photo), 76 ans, chanteuse américaine « la reine de la soul »... 2016. Marie-Antoinette Goulet Letellier, 84 ans, fondatrice de la chaîne des restaurants Marie-Antoinette... 2016. Jean-Guy Allard, 68 ans, ancien journaliste, ex-directeur de l’information et bâtisseur du Journal de Québec... 2016. Mauril Bélanger, 61 ans, député libéral fédéral (Ottawa-Vanier) et militant de longue date pour les droits des francophones au Canada anglais... 2013. Jacqueline Lessard, 87 ans, connue pour son engagement envers les orphelins en Haïti... 2011. Paul-Marie Lapointe, 81 ans, écrivain, poète et journaliste québécois... 2002. Gérard Bergeron, 80 ans, politologue, chercheur et professeur à l’ENAP... 1997. Marcel Giguère, 79 ans, humoriste, comédien et conteur... 1979. John Diefenbaker, 83 ans, ex-premier ministre du Canada... 1977. Elvis Presley, 42 ans, l’idole du rock and roll... 1948. Babe Ruth, 53 ans, la plus grande légende du baseball majeur.