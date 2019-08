Vincent Blanchette établit un nouveau record de parcours

Vincent Blanchette a volé la vedette de la deuxième ronde de la Coupe Canada Sani Marc – Desjardins disputée au club de golf Victoriaville en établissant un nouveau record du parcours avec une ronde de 60, douze coups sous la normale.

Cet exploit lui confère le premier rang au cumulatif avec un total de 125, soit 19 coups sous la normale. L’ancien record de 63, qui avait été égalé quelques fois, a tout simplement été pulvérisé.

Le joueur qui porte les couleurs du club Pinegrove a évidemment songé au mythique pointage de 59.

«Je ne savais pas vraiment quel était le record au club de Victoriaville, mais c’est sûr qu’à un moment donné j’ai pensé au nombre 59. J’ai essayé à mon dernier trou, le numéro 9, de réussir un aigle. J’ai toutefois placé ma balle assez près de la coupe pour enregistrer un oiselet.»

Le héros du jour a d’ailleurs été félicité par plusieurs de ses collègues lorsqu’il a quitté le vert, et ce, sous les yeux du paternel et de son grand-père.

«Mon caddie Raphaël Lapierre-Messier m’a grandement aidé grâce à quelques phrases-clés qui me gardaient dans le moment présent. J’essayais de rester dans la stratégie établie, un coup à la fois. Mes meilleures rondes avant aujourd’hui étaient à 64, ce que j’ai fait deux fois.»

Après 36 trous, Blanchette détient une avance de quatre coups sur l’Ontarien Daniel Kim. Il y a par ailleurs trois joueurs à cinq coups de la tête. Il s’agit d’Eric Banks (Truro), Étienne Papineau (Pinegrove) et Keven Fortin-Simard (Chicoutimi). Les deux premiers ont d’ailleurs réussi une excellente performance de 63 (-9), tandis que le troisième a frappé 65 coups (-7) pour une deuxième journée consécutive.

À six frappes de la tête, un duo d’Ontarien est toujours dans le coup. Il s’agit d’Evan De Grazia (Thunder Bay) et de Russell Budd. Le premier a joué 66 (-6) et le second a remis une carte de 68 (-4).

La Coupe Canada Sani Marc – Desjardins se conclura dimanche et le gagnant remportera une bourse de 25,000$.