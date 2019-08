LACHANCE, Adrienne Drouin



À l'hôpital du C H U L, le 11 août 2019, à l'âge de 104 ans et 10 mois, est décédée madame Adrienne Drouin Lachance, épouse de feu Henri Lachance, fille de feu madame Marie Dupont et de feu monsieur Cyrille Drouin. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps le vendredi 23 août 2019, de 19h à 22h et le samedi de 9h à 10h.L'inhumation se fera au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants : feu Léger (Lorraine Simard), Rose-Aimée (feu Magella Allard), Henriette (Roger Michel), Paul-Aimé (Claudette St-Gelais), Lucette (Lucien Paquet), Raymond (Céline Tremblay), Florent (Fleurette Duchesne), Jocelyne (Lucien Richard); ses petits-enfants: Daniel, Martine, Alain, Michel, Chantal, Manon, Pascal, Johanne, Steeve, Mélanie, Nancy, Yves, Nathalie, Stéphane, Marie-Ève, Jonathan, Éric, Édith. Ainsi que, les vingt-sept arrière et douze arrière-arrière-petits-enfants. Ses trois frères: Rosaire (feu Thérèse Leduc), Paul-Henri et Jules; sa belle-sœur Ghyslaine St-Hilaire (feu Jules-Aimé Lachance). Ainsi que neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.La famille désire remercier tout le personnel du CHUL pour les bons soins prodigués et un remerciement tout spécial à sa grande amie Mme Violette Courty. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 1825, boulevard Henri-Bourassa, b405, Québec G1J 0H4 Téléphone : 418 525-4385 Courriel : fondation.chuq@chuq.qc.ca Site web : www.fondationduchudequebec.ca Des formulaires seront disponibles sur place.