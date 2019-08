BOURGAULT, Gertrude



Au Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, le 11 août 2019, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Gertrude Bourgault, enseignante, demeurant à Lévis. Elle était l'épouse de feu monsieur Gaston Fortin, la fille de feu Joseph Bourgault et de feu Marie Deschênes. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Christine (Claude Blouin), Michel (Jocelyne Boisvert) et Renée (feu Gérard Langlois); ses petits-enfants: Olivier (Marie Andrée Bélanger), Virginie, Véronique, Jonathan (Catherine Poirier Bisson) et Bianca (Charles Demers) fille de Laval Thériault; ses arrière-petits-enfants: David, Simon, Mathieu, Matteo, Frédérike, Jack, Vincent et Annabelle; ses frères et sa soeur: feu Léo (feu Rosée Gauvin), feu Monique (feu Florian Gill), feu Antoine (feu Thérèse Pelletier) et feu Ernest (feu Florence Fortin); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Fortin: Jeannine (feu Gaël Proulx), Ghislaine (Jean-Luc Morin), Jean-Marc (feu Simone Bacon), feu Mario (Rachelle Deschênes), feu Gérald (Solange Chouinard), feu Raymond (Lise Chouinard), feu Yannick (Solange Tremblay) et Victorien (Émilie Audet) ainsi que de nombreux neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. Un merci tout spécial à Claire Buteau, Diane Picard et Micheline Couture pour leur dévouement. La famille tient également à remercier chaleureusement le personnel et l'équipe médicale du Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis pour leur gentillesse et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, https://www.castjoseph.com/fr/la-fondation.La famille vous accueillera auà compter de 10h., à la chapelle du complexe.