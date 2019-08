Ronald Cain





S'est éteint paisiblement, entouré des siens à sa résidence de Pabos, le 12 août 2019, à l'âge de 84 ans, au terme d'une vie heureuse et bien remplie, consacrée à sa famille, ses sept filles, ses nombreux amis et au développement économique de sa région qu'il chérissait tant.Époux adoré d'Astrid pendant près de 60 ans, il était le père aimant de Suzanne (Georges), Mylhen, Kathleen (Jean-Pierre), feu Michel et feu Dora, Barbara Ann (Stéphane), Nancy (Richard), Jessica (Mathieu) et Caroline (Glenn), le grand-père attentionné de Zeina (Patrick), Nicolas (Marie-Christine), Alexandre (Sabryna), Michael, Vanessa (Geneviève), Thomas, Philippe, Jacob, Mathilde (William), Xavier (Laurie), Victoria, Clovis, Maxence, Mathys et Ayden et l'arrière-grand-père d'Éléonore, Laurent et Paul. Il laisse également dans le deuil son complice de toujours Mario (Doiron), ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Brousseau et Cain, ainsi que son frère Irvin, ses soeurs Edna et Mary et ses neveux et nièces. L'ont précédé dans le deuil Alfred, Clifton, Alvin et Joan.Né à Percé, le 21 mars 1935, il était le fils de Wilfrid Cain et de Winnifred Laflamme. Il débuta sa carrière comme arpenteur à Mines Gaspé et acquit par la suite des entreprises qui firent rayonner et marquèrent les villes de Murdochville, Percé et Chandler. Entrepreneur visionnaire et inspirant, d'une grande générosité, travaillant, il a toujours su redonner à sa communauté.La famille Cain tient à adresser ses remerciements au personnel du Centre Hospitalier de Chandler et tout particulièrement aux docteures Stéphanie Ferland et Isabelle Hébert et aux infirmières en soins palliatifs. Un remerciement spécial à Geneviève Labrecque et à l'équipe de La Maison Michel Sarrazin de Québec qui ont su l'accompagner jusqu'à son dernier souffle.La famille recevra les condoléances en présence des cendresle vendredi 23 août 2019 de 13h00 à 16h30 et de 19h00 à 21h00Les funérailles auront lieu en l'Église St-Michel de Percéle samedi 24 août 2019 à 13h00.À noter que l'église ouvrira ses portes dès 11h00pour recevoir les condoléances.