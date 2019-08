SEERS, Raymonde



À son domicile, le 7 août 2019, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Raymonde Seers. Elle demeurait à St-Agapit, autrefois de Québec. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Gilles (Linda Racine), Lyne, Hélène, Chantal (Dany Gendron); ses petits-enfants: Audrey, Olivier, Manon, Philippe, Marie-Michele, Catherine, Vincent, Claudia, Roxane et Étienne; ses arrière-petits-enfants: Xavier, Éliane et Nathan; sa sœur, Claudette (André Roberge). Elle était la sœur de Marcel. Selon la volonté de la défunte il n'y aura pas de funérailles, la famille se réunira ultérieurement. La famille tient à remercier le CLSC de St-Jean sur Richelieu ainsi que le CLSC de Laurier-Station pour les bons soins et leur bon dévouement.