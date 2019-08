TURCOTTE, Denis



À sa résidence de Lévis, le 1 août 2019, est décédé M. Denis Turcotte, fils de feu Alphée Turcotte et de feu Andrée Tremblay. Il laisse dans le deuil ses enfants: Martin (Mélanie Carrier, leur fille Camille) et Simon (Valérie Tremblay) ainsi que ses frères et sœurs et leur conjoint: Jean-Marc (Rosée Bélanger), Nicole (Luc Dubuc), Gaston (Johanne Fortin), Monique (Léopold Savard), Brigitte (Alain Foster), Claude (Angèle Tremblay), Mario, feu Danielle et Michel (Annie Lavoie) ainsi que de nombreux neveux, nièces cousins, cousines et amie(s).Après la cérémonie, tous ceux qui ont croisé son chemin sont invités à se joindre à la salle l'Anglicane afin de partager des souvenirs.