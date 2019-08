VACHON, Lionel



À Québec, au St-Brigid`s Home, le 31 juillet 2019, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Lionel Vachon, époux de dame Marie-Claire Fréchette, décédée le 13 avril 2017, au CHSLD St-Brigid`s Home. Auparavant, domiciliés au 2100, rue Bois-Joli à Sillery.La famille vous accueillera 1 heure avant la cérémonie. Lionel Vachon a œuvré aux titres de pompier et de lieutenant au sein du Service des incendies de la Ville de Québec durant 33 ans, jusqu'en 1989. Il laisse dans le deuil ses enfants: Danielle (Gilles Simart), Richard (Gilles Lefebvre), Marie (Stéphane Schaller), Nicole (André Gauthier) et Céline; sa petite-fille: Audrey Gagnon (David Deschênes) et son arrière-petite-fille Océane; son frère Robert Vachon (Denise Bernier); plusieurs neveux, nièces et autres parents : famille de feu Marie-Ange Tremblay, famille de feu Louise Ménard, famille de feu Candide Tremblay, famille de feu Rosaire Fréchette, famille de feu Anna-Marie Tremblay, famille de feu Elzéar Tremblay et amis: famille de feu Ruth et Dick Anderson. La famille souligne le dévouement, la patience et la compassion de tout le personnel du Centre d'hébergement St-Brigid`s Home, pour l'attention et les bons soins prodigués, particulièrement durant les derniers moments. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec, QC G1S 3G3. Téléphone : (418) 527-4294, www.societealzheimerdequebec.com