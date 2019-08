4,3 M$ pour Patrice Lécuyer

Chaque semaine apporte son lot de transactions sur la scène économique. Dans cette chronique hebdomadaire, nous nous proposons de scruter la valse des millions qui entoure les transactions d’initiés, les ventes immobilières, les achats de biens de luxe ou autres faillites retentissantes des gens riches ou célèbres.

Patrice L’Écuyer vend pour 4,3 millions $

Photo courtoisie

L’animateur télé Patrice­­ L’Écuyer et sa conjointe ont vendu cet été leur résidence d’un arrondissement cossu de Montréal pour 4,295 millions $. Le couple l’avait achetée en 2005 pour 1 million $. Cette résidence a déjà appartenu au premier ministre du Québec Robert Bourassa. C’est une conseillère en vente marketing chez Radio-Canada qui achète. La propriété est décrite par la courtière de Royal LePage comme « une des icônes architecturales les plus chéries du Québec », au « passé glorieux ». Des rénovations « méticuleusement exécutées » ont été faites. La reine Elizabeth a notamment déjà visité la maison, selon la courtière. La propriété compte six chambres à coucher et trois salles de bains.

Bill Gates hausse sa mise dans le CN

Le milliardaire américain Bill Gates a augmenté sa mise dans le transporteur ferroviaire montréalais Canadien National. Gates a fait l’acquisition de 951 000 actions par le truchement de son holding Cascade Investment. Il paie entre 90,77 $ US et 93,94 $ US pour les actions pour une valeur totale de plus de 92 millions $ US (122 M$ CA).

Un associé de Power Corp. achète à Westmount

Photo courtoisie

François Lafortune, un associé directeur de Portag3 Ventures, un fonds d’investissement en capital de risque de Power Corporation, a fait l’achat d’une maison à Westmount pour un peu moins de 2 millions $ avec son épouse. Paul Desmarais III, fils de Paul Desmarais Jr et premier vice-président chez Power Corporation, est également le président du conseil d’administration de Diagram Ventures, un autre fonds d’investissement dirigé par M. Lafortune dans lequel Power a des intérêts. Lafortune, qui n’a pas encore 40 ans, a été nommé administrateur chez Hydro-Québec en juillet 2017.

Le président de Casavant Frères vend

Bertin Nadeau, un professeur associé à HEC Montréal et président du conseil d’administration de Casavant Frères de Saint-Hyacinthe, a vendu une maison à Westmount pour 3,2 millions $ à un homme d’affaires et à son épouse. Bertin Nadeau a été décrit comme « une des gloires déchues du Régime d’épargne-actions dans les années 1980 et 1990 » par le journal Les Affaires en 2011. Il a notamment été impliqué dans la vente de la chaîne d’épicerie québécoise Provigo à Loblaw, en 1998.

Une Mustang légendaire aux enchères

Photo courtoisie

La Ford Mustang GT utilisée par l’acteur Steve McQueen dans un film légendaire des années 1960, Bullitt, devrait être mise aux enchères en janvier prochain. Aucun prix n’a encore été fixé, mais selon le média The Drive, elle pourrait devenir la Mustang la plus chère au monde. On pensait la voiture détruite, mais elle a refait surface l’an dernier. Un Dune Buggy conduit par Steve McQueen dans un autre film de 1968 doit aussi être mis aux enchères en 2020.