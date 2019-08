LAPOINTE BRUNEAU, Marthe



Au CHSLD Saint-Domingue, le 10 août 2019, à l'âge de 90 ans, est décédée dame Marthe Lapointe, épouse de feu monsieur Jean-Marc Bruneau. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9h30 à 11h.Elle laisse dans le deuil ses enfants, gendres et belles-filles: Louise (Maurice Bhérer), Pierre (Odette Lapointe), Judith; ses petits-enfants: Rosée Bruneau Bhérer (Mathieu Grégoire), Louis-Marc Dumoulin-Bruneau (Sönke Niebuhr), Aude Benvenuto Bruneau, Andréanne Dumoulin Bruneau (Maxime Couture) et Hugo Benvenuto Bruneau (Camille Proulx); ses arrière-petits-enfants: Charles Doiron, Alexia Grégoire et Elisabeth Grégoire; ses sœurs et frères: feu Raoul, feu Jean-Baptiste (Louise), feu Gérard, feu Albina, feu Germaine, feu Almoza, feu Juliette, feu Simone, feu Pierrette (Fernand) et feu Yvette; elle était le belle-sœur de : Armand, Berthe, Églantine, Évelyne, Gaston, Gérard, Irène, Léopold, Madeleine, Robert et Simon (tous décédés) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier Claire Kirouac pour son implication et sa présence bienveillante. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Amarrage, 1620, rue de l'Éclair, Québec, QC G3K 1P6 et à la Maison le petit Blanchon, 725, boulevard Lebourgneuf, suite 508, Québec, QC G2J 0C4.