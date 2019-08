DROLET, Soeur Françoise



À la Maison Louise-Élisabeth de Lévis, le 15 août 2019, est décédée soeur Françoise Drolet (en religion soeur Marie-Colette), soeur de la Charité de Saint-Louis. Elle était âgée de 90 ans, dont 69 ans de vie religieuse, fille de feu dame Germaine Robitaille et de feu Siméon Drolet. Elle était native de Loretteville, Québec. La défunte sera exposée à la Maison Louise-Élisabeth, 3, rue de l'Entente, Lévis,de 9h à 11h et de 12h30 à 14h.suivi de l'inhumation au Cimetière Mont-Marie, section Bienville, sous la direction duElle laisse dans le deuil les membres de sa communauté religieuse, les Soeurs de la Charité de Saint-Louis et leurs personnes associées. Elle était la soeur de Jeannine (Roger Couture), feu Colette (Alfred Légaré), feu Benoît (feu Charlotte Giguère et de feu Jeanne d'Arc Hudon), feu Marie-Paule (Claude Barbeau), feu Jean-Louis (feu Pauline Lacombe), feu Denis (Denise Faucher) et de Yves (Denise Dufour). Elle laisse aussi dans le deuil ses neveux et nièces, cousins, cousines et ses ami(e)s.