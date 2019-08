GAGNON, Ginette Bélanger



C'est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de madame Ginette Bélanger Gagnon, survenu le 24 juillet 2019, entourée de ses trois amies Denise Despres, Suzanne Gauthier et Nicole Labonté et son ange gardien Suzanne Gratton. Elle est partie rejoindre ses parents Gérard Bélanger et Fernande Gagnon, son époux Jean-Paul Gagnon, son fils Stéphane Gagnon et ses deux frères Réginald et Serge. Elle laisse derrière elle ses deux filles Isabelle Eve Gagnon et Louise Veilleux; son petit-fils Alexis Laferrière; ses frères: Robin (Denise Audet), Réjean, Yvan et Fernand (Ginette Lepage); les membres de la famille Gagnon, nièces et neveux dont Nathalie Bélanger (sa filleule), Marie- Josée et Marc Bélanger; des connaissances et ses ex-collègues des polyvalentes Le Carrefour et Nicolas-Gatineau. Tous ceux et celles qui ont cotoyé Ginette se souviendront d'une femme généreuse, souriante, aimante, hôtesse hors-pair et une enseignante dévouée.à laVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer. Un grand merci au Dre Marie-Josée Gallant pour son professionalisme, sa compassion et sa présence. Un merci spécial au personnel du CHSLD Ernest Brisson ainsi qu'à toutes les personnes qui ont accompagné Ginette tout au long de sa maladie.