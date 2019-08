Comment secourir mon cher fils?

Mon garçon de 38 ans est marié à une fille au caractère difficile. Ce mariage qui dure depuis dix ans a vu naître mon petit-fils qui a aujourd’hui 7 ans et que je d’adore, mais que je vois malheureusement trop peu souvent. La raison en est que sa mère ne m’apprécie pas plus qu’il ne faut.

Avant de rencontrer cette fille, mon garçon avait vécu avec une autre que j’aimais particulièrement et avec laquelle j’aurais bien aimé qu’il fonde sa famille. Mais elle l’a quitté pour un autre après lui avoir dit qu’il manquait trop d’ambition à ses yeux. Je le sais qu’il manque d’ambition, car il est exactement comme son père que j’ai fini par quitter pour la même raison.

Toujours est-il que mon fils s’est fait prendre dans les filets de cette femme qui le mène par le bout du nez et qui lui fait faire ses quatre volontés. Sous prétexte qu’elle est surchargée de travail, c’est lui qui fait les devoirs avec les enfants, qui prépare le souper et qui les met au lit, pendant que madame se la coule douce en buvant son apéro.

J’ai tenté de lui faire entendre raison en lui faisant valoir que c’était lui qui faisait tout dans la maison, mais il m’a dit qu’il préférait que j’évite de me mêler de ses affaires de couple. Quand je veux aller les visiter, il faut que je m’annonce d’avance parce que madame n’aime pas les visites surprises. Pareil quand je veux les avoir à manger, il faut que je m’y prenne d’avance. Impossible de faire les choses plus simplement à cause de madame.

Je n’ai qu’un fils et j’aimerais ça que notre relation soit plus étroite et plus régulière, mais à cause d’elle, c’est impossible. J’ai longtemps soupçonné que cette fille ne m’aimait pas, mais quand j’ai osé dire ça à mon fils, il m’a juré que c’était faux. Je veux bien le croire, mais les apparences disent le contraire puisque je la sens toujours froide en ma présence.

J’ai pensé faire une tentative auprès d’elle à l’insu de mon fils. Mais comme je ne suis pas totalement convaincue que c’est une bonne idée, je vous la soumets pour avoir votre avis. J’aurais envie de prendre rendez-vous avec elle pour vider cette affaire et lui faire comprendre ce qu’il me plairait qu’on ait comme relation. Une bonne conversation entre femmes nous permettrait peut-être de nous entendre enfin ?

Anonyme

Est-ce vraiment une conversation de femme à femme que vous souhaitez avoir avec cette personne, ou n’est-ce pas plutôt une mise en accusation que vous avez en tête ? Je ne vois rien de conciliant dans vos propos à son endroit, bien au contraire, et je vous souligne que quand on part sur le sentier de la guerre, les chances d’en arriver à un compromis s’évanouissent en même temps.

J’ai la vague impression que rien ne vous plaît chez cette fille, et surtout pas sa capacité de tenir son bout face à vous. Vous avez beau me dire que c’est elle qui ne vous aime pas, mais qu’en est-il des sentiments que vous-même portez à son endroit ? Chaque famille a sa culture. Vous avez la vôtre et elle a la sienne. Si votre fils a choisi de se mouler à la sienne, pourquoi vouloir troubler cette entente conclue dans le cadre de leur projet de vie de famille ?

Ça m’étonne d’ailleurs que vous songiez à faire quoi que ce soit à l’insu de votre fils alors qu’il vous a déjà dit de ne pas vous mêler de ses affaires de couple. Il a été clair. On ne peut plus clair. En agissant comme vous voulez le faire, vous me donnez l’impression que ce qui vous dérange n’est pas l’attitude de votre belle-fille, mais plutôt le fait que votre fils n’est plus perméable à votre dictature.