Des religieux impuissants face à la tâche

« On sait qu’il est impossible à moyen et long terme de garder tout le parc immobilier des églises qu’on a sur le territoire, c’est impossible. »

– John Porter, historien et muséologue

« C’est très identitaire, quand tu roules sur l’A20 et que tu vois les clochers d’église dans la campagne. Enlève les églises dans ces petits villages et il ne reste plus rien de significatif ou de différent de ce qu’on voit aux États-Unis ou ailleurs. »