GOSSELIN, Pierrette Bibeau



À l'hôpital St-François D'Assise, le 11 août 2019, à l'âge de 81 ans et 5 mois, entourée de l'amour des siens, est décédée Mme Pierrette Bibeau, épouse de M. André Gosselin. Elle était la fille de feu M. Donat Bibeau et de feu Mme Cécile Fréchette. Elle demeurait à St-Flavien. Elle laisse dans le deuil, outre son époux André, ses enfants: Conrad (Dominique Drouin), Daniel (Hélène Thivierge), Michelle (feu Marcel Plamondon) (Charles Massicotte), Éric (Louise Moreau); ses petits-enfants: Rocksan, Cindy, Mélyssa et Casey, Sabrina et Jessy, Jennyfer et Rock; ses arrière-petits-enfants: Émile, Charlotte et Romain. Elle était la soeur de feu Jean-Luc (feu Gemma Laroche), feu Réal (Gisèle Compagna), feu Michel (Huguette Bibeau), Lisette (feu Luc Demers), Annette (feu Léopold Rousseau), feu Yvon (Simone Bergeron), Patrice (Louisette Chartrand), Yvette, feu Alidor (Lisette Paquet); belle-soeur de: feu Yvonne (feu Alcide Gosselin), feu Réjean (Jeannine Jalbert), Liliane (Jacques Boutin), Albert (Micheline Mercier). Elle laisse également plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements à toute l'équipe des soins intensifs de l'Hôpital St-François d'Assise, à l'équipe de chirurgie vasculaire, au Dr François Letarte et à son médecin de famille Dr Denis Monfette du CLSC de Laurier-Station pour les bons soins prodigués. La famille accueillera parents et amis à lale lundi 19 août de 14h à 16h30 et de 19h à 21h30 et mardi à compter de 10h30.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Recherche Étude santé cardiovasculaire) https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DIMW/