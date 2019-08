Explosion de 38% des décès impliquant des camionneurs

« On dirait que le ministre nous a oubliés. C’est nous les spécialistes des poids lourds. On devrait faire partie des solutions », a dit celui qui représente 300 contrôleurs routiers au Québec.

Le nombre de camions lourds et de tracteurs routiers a bondi de plus de 9 % ces cinq dernières années au Québec.

« Il faut regarder sur un portrait plus grand, avec l’augmentation de la circulation sur le réseau routier. Si l’année prochaine on tombait en récession, on ne roulerait plus sur les routes, le bilan s’améliorerait », souligne le président de l’association, Marc Cadieux, qui pointe aussi les nombreux chantiers qui rendent difficiles les déplacements.