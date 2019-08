Le Target Field, le type de stade visé?

On s’est penchés sur la question. La vision de Bronfman et de ses acolytes est basée sur l’avis de plusieurs spécialistes en la matière. Il ne faut pas en douter. Lorsqu’on fait le tour du baseball majeur, il y a un stade qui pourrait inspirer les investisseurs montréalais : le Target Field, le domicile des Twins du Minnesota.

À compter de ce moment, les Twins ont amorcé un long chemin de croix pour obtenir les approbations politiques, l’emplacement et le financement pour leur nouveau stade. C’est un certain Mike Opat, commissaire de Hennepin County, qui a dénoué l’impasse en 2005.

« Il avait une vision d’un stade ouvert dans le centre-ville de Minneapolis, a précisé St. Peter. Opat nous a offert de payer les deux tiers de la facture et on n’avait besoin d’aucun montant de l’État du Minnesota. Une offre qu’on ne pouvait pas refuser. »

« Avec l’offre d’Opat, on s’est retrouvé devant un dilemme assez important, a raconté St. Peter. Soit on tenait mordicus à notre stade avec un toit ou on risquait de voir notre équipe de baseball disparaître. On a décidé d’assurer l’avenir de notre concession au Minnesota, en plus d’épargner une somme de 150 à 200 millions $ pour la construction du Target Field. Une autre génération d’amateurs a pu voir le jour. »