Le Verger champêtre: Une ferme et ses merveilles

Habituellement, on ne pense pas se rendre dans un verger en plein été. Mais au Verger champêtre – Gîte & compagnie, à Granby, il vaut la peine d’y faire une halte pour pique-niquer, pour visiter ses parcs animaliers et pour plein d’autres raisons.

On peut y cueillir de l’ail jusqu’à la fin août. De la mi-août à la mi-septembre, on remplit nos sacs de prunes et de poires.

On y va aussi pour les jardins médicinaux et y apprendre les vertus des plantes qui s’y trouvent. Autre découverte peu banale : le yoganimo, du yoga pour tous entouré d’animaux.

Photo courtoisie, Tourisme Cantons-de-l’Est

Beaucoup d’animaux

Le Verger, c’est en fait une ferme et ses merveilles. On y croise l’âne Fernandel, la chèvre Marguerite, mais aussi des alpagas, des daims ou des moutons. Une volière abrite paons et faisans.

Les cinq parcs animaliers dans lesquels on peut entrer sont habités par 250 animaux élevés en nature. Le sentier de trois kilomètres faisant le tour du site nous y amène.

Chose particulière, on a l’occasion de faire une promenade de 20 minutes à pied avec un cheval miniature ou un alpaga tenu à nos côtés par une laisse. C’est une belle expérience à vivre pour un enfant.

Les tout jeunes ont aussi le loisir de caresser de petits animaux nés cette année comme des chèvres, des moutons ou des alpagas.

Photo courtoisie, Verger champêtre-gîte et compagnie

Délices du terroir

Au café-terrasse sont servis des repas maison. Thérèse Choinière, propriétaire avec son conjoint Mario Mailloux, fait honneur aux recettes de sa mère.

Au menu, entre autres : pâté au poulet, lasagne à la viande fumée d’agneau, sans oublier une belle variété de tartes, dont celle aux petits fruits. Soit dit en passant, on peut aussi commander un panier de pique-nique avec les produits de la ferme.

Gîte authentique

Le domaine comprend l’hébergement à la ferme d’la Mère Poule, dans la pittoresque maison de campagne où habitait Thérèse Choinière. Contrairement à la plupart des gîtes, on ne loue pas une chambre à la fois, mais bien l’ensemble des trois chambres.

Une famille a ainsi l’occasion de faire un séjour à la campagne, les enfants ayant accès au site et pouvant côtoyer des animaux à leur guise.

LE VERGER CHAMPÊTRE – GÎTE & COMPAGNIE

Entrée : 15 $ pour une famille de quatre

Promenade avec un cheval miniature ou autre animal : 15 $

Gîte de trois chambres : 450 $ pour deux nuits incluant l’accès au site vergerchampetre.com

