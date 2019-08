Le Conseil de quartier Maizerets, en collaboration avec plusieurs acteurs du quartier, présente aujourd’hui le 1er événement MaizRÊVE avec une programmation en trois temps.

La fête débutera du côté du nouveau Centre Mgr Marcoux de 9 h à 11 h où des activités motrices seront offertes aux enfants de 0 à 5 ans, accompagnés d’un parent. En après-midi, la fête se déplacera du côté de Place Maizerets, où des prestations musicales, de l’animation pour la famille et un petit marché gourmand seront offerts entre 13 h et 16 h. La Société du Domaine Maizerets vous invite dès 17 h pour un grand BBQ communautaire. Finalement, dès 18 h 45, les artistes de FLIP Fabrique seront de la partie. Détails de toute la programmation : www.monlimoilou.com/maizereve.

Un 24 heures record

Photo courtoisie

La 14e présentation des 24 Heures du Lac Archibald (Lac-Beauport), les 10 et 11 août derniers, a battu tous les records précédents. Les participants ont non seulement repoussé leur limite en marchant et en roulant sans arrêt pendant 24 heures, mais ils ont aussi réussi à amasser la somme de 165 000 $ au bénéfice des Fondation Rêves d’enfants, Fondation québécoise du cancer, Fondation Cité Joie et du Club Rotary Québec-Charlesbourg. Depuis ses débuts en 2006, c’est plus de 1 065 000 $ qui ont été ainsi amassés au profit des causes soutenues. Sur la photo, François Nolin, président de la Microbrasserie Archibald et Philippe Canac-Marquis, organisateur du Défi 24H.

55 ans

Photo courtoisie

Aline Pelletier (Photo), inspectrice Direction du service de police de Lévis / Normes professionnelles et responsable de l’accès aux documents et à la protection des renseignements personnels, célèbre aujourd’hui son 55e anniversaire de naissance. Son conjoint, Jean Dufour, ne voulait pas rater l’occasion de souligner sa fête.

30 ans de mariage

Photo courtoisie

Félicitations à Sylvie Duquet et Jacques Bergeron (photo), de l’arrondissement Ste-Foy, à Québec, qui ont célébré leur 30e anniversaire de mariage le 24 juin dernier. Leurs trois enfants, Nadia, Josiane et Charles, leur petit-fils Nicolas ainsi que parents et amis ont souligné cet événement le 10 août dernier à Sainte-Lucie-de-Beauregard lors d’une fête champêtre.

75 ans demain

Photo courtoisie

Le politologue Jean-Louis Bourque (photo), qui fut professeur, conférencier, journaliste et consultant en affaires publiques, aura 75 ans demain dimanche. Certains se souviendront de lui comme chargé de cours à l’UTAQ (Université du 3e âge de Québec) à l’Université Laval, comme professeur de science politique au Cégep de Lévis-Lauzon en 1977-1978, à la Télé-Université (maintenant TELUQ). Jusqu’à récemment il assumait la présidence du Cercle Cervantes-Camoens (CCC). M. Bourque est titulaire d’une maîtrise en lettres hispano-américaines de l’Université de Paris, d’une maîtrise en Science politique de l’Université Laval, d’un DEA en sociologie politique de l’Université de Nice, et d’une maîtrise en management public de l’ENAP de Québec. Bonne fête à l’avance.

Anniversaires

Photo courtoisie

Me Louis Mazurette (photo), avocat associé chez Stein Monast et ancien du Rouge et Or (football) de l’Université Laval, 40 ans... Thierry Henry, joueur de soccer français, 42 ans... Véronique Bannon, comédienne et actrice québécoise, 43 ans... Donnie Wahlberg, chanteur américain (New Kids On The Block), 50 ans... Sean Penn, acteur américain, 59 ans... Robert De Niro, acteur, producteur et réalisateur américain, 76 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 17 août 2018. Bob Bass (photo), 89 ans, entraîneur et dirigeant américain de basket-ball de NCAA, ABA et de NBA... 2016. Arthur Hiller, 92 ans, réalisateur canadien (Love Story en 1970)... 2015. Yvonne Craig, 78 ans, actrice américaine connue pour son rôle de Batgirl dans les années 1960... 2014. Lucie Dolan Chagnon, 84 ans, philanthrope québécoise (Fondation Lucie et André Chagnon)... 2014. Pierre Vassiliu, 76 ans, chanteur français... 2012. Patrick Ricard, 67 ans, président de Pernod Ricard... 2012. Jean Béranger, 75 ans, entraîneur et sportif français... 2007. Lucien «Frenchie» Jarraud, 84 ans, animateur de radio et de télévision... 2004. Frank Cotroni, 72 ans, mafioso montréalais... 2003. Roland Giguère, 74 ans, poète et peintre... 1994. Jack Sharkey, 91 ans, champion de boxe poids lourd en 1932 et 1933.