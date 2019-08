Mort d’un bébé impliquant une sage-femme

Selon M me D’Anjou, l’enquête permettra d’élucider les circonstances et la nature du décès de la petite Ollie Doyon.

« C’est une profession qui est toujours en démonstration de son utilité et de sa compétence et qui est poussée par un “agenda” politique. Ça serait très facile pour l’État de dire qu’il n’est pas question d’avoir de sages-femmes ici. On a des hôpitaux. On a des obstétriciens et des médecins de famille. On n’a pas besoin de ça, mais ce n’est pas la décision qui a été prise », a-t-il ajouté.