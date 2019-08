Rentrée radio: un automne de changements

La saison estivale est loin d’être terminée, mais en langage radio, elle prend fin dimanche, puisque lundi marque l’entrée en vigueur des grilles automnales dans l’ensemble des stations du grand Montréal. L’avalanche de changements annoncés vous étourdit ? Voici les principales nouveautés à surveiller, sans compter les nombreux mouvements de personnel qui caractérisent cette rentrée 2019-2020.

Nouveautés

Tout un matin

Photo courtoisie

Lundi à 5 h 30, Patrick Masbourian réalisera un rêve en prenant les commandes du nouveau rendez-vous matinal d’ICI Première. Le successeur d’Alain Gravel promet de livrer une émission avec « beaucoup de caractère ». Pour atteindre son objectif, il sera entouré chaque matin d’isabelle Craig (santé, environnement, consommation, éducation), Meeker Guerrier (sports), Eugénie Lépine-Blondeau (culture) et Hugo Lavoie (revue de presse).

« J’ai choisi des gens avec beaucoup d’aplomb, confie l’animateur au Journal. Je veux des gens qui vont jouer avec moi. Quand je vais leur lancer un commentaire, ils vont être capables de rebondir dessus. Je veux des interactions en studio. »

(Titre d’émission recherché)

Photo courtoisie

Patrice Bélanger devient le nouveau morning man de Rythme 105,7. Dans ses nouvelles fonctions, l’acteur et animateur sera épaulé par Antoine Vézina et Marie-Christine Proulx. Quelques collaborateurs se joindront au trio chaque semaine, à commencer par Étienne Boulay. Autre élément digne de mention : la direction de Rythme n’a pas encore baptisé l’émission. Elle fera appel aux auditeurs pour dénicher un titre dès lundi 5 h 30.

Pénélope

Pénélope McQuade succède à Catherine Perrin les avant-midis à ICI Première. Elle prendra la barre d’une émission qui promet d’aborder des sujets culturels et sociétaux au moyen de tables rondes, de chroniques et d’entrevues. Du lundi au vendredi, elle échangera avec plusieurs collaborateurs, dont l’humoriste Louis T, la chroniqueuse et journaliste Pascale Lévesque, la journaliste scientifique Marianne Desautels-Marissal, le YouTubeur Frédéric Bastien Forrest, l’historien Laurent Turcot et l’ex-politicienne Françoise David.

En entrevue au Journal, Pénélope McQuade parle d’un défi énorme qui arrive à point nommé. « Depuis trois ou quatre ans, la citoyenne que je suis et l’animatrice que je suis ont commencé à fondre un peu plus l’une dans l’autre. Cette émission arrive au bon moment parce qu’elle nous donne la chance de réfléchir à voix haute et d’analyser les choses. Et c’est vraiment quelque chose que j’ai envie de faire de plus en plus. » Son mandat commence le 26 août.

Franchement dit

QUB radio entame sa deuxième année d’existence en apportant quelques changements à sa grille. Parmi les plus importants, citons cette nouvelle quotidienne animée par Jonathan Trudeau et Maude Boutet chaque jour de 10 h à midi. Grand départ lundi.

Le retour de Mitsou et Sébastien

Photo courtoisie

Doubles retrouvailles pour Mitsou Gélinas et Sébastien Benoit. Après quelques années d’adultère professionnel (la première avec Jean-Philippe Dion, le second avec Marie-Soleil Michon et Marie-Ève Janvier), les deux animateurs renouent non seulement l’un avec l’autre, mais avec l’émission du retour, qui prend l’antenne lundi à 16 h.

Les faits d’abord

Alain Gravel pilotera cette émission hebdomadaire d’une heure dans laquelle on décortiquera l’actualité politique. Le samedi midi à partir du 24 août à ICI Première.

Du côté de chez Catherine

Sur papier, le nouveau rendez-vous de Catherine Perrin évoque Médium Large, mais en format hebdomadaire. Ses anciens collaborateurs, Lesley Chesterman et Georges Privet, viendront d’ailleurs lui prêter main-forte. Les dimanches de 14 h à 16 h sur ICI Première à compter du 25 août.

Changements de personnel

Patrick Lagacé

Le journaliste succède à Paul Houde aux commandes du Québec maintenant, en semaine au 98,5 FM. Des visages – ou plutôt des voix connues – du poste entoureront le nouvel animateur, dont Philippe Cantin, Pierre-Yves McSween, Catherine Beauchamp, Thérèse Parisien, Rafael Jacob, Mario Langlois et Martin McGuire. Quant à Paul Houde, il pilotera la matinale du week-end.

José Théodore

Photo courtoisie

José Théodore participera au Club Langdeau, l’émission du retour de Stéphane Langdeau au 91,9 Sports. L’ex-gardien de but du Canadien s’ajoute au nombre des collaborateurs du rendez-vous, avec deux autres anciens hockeyeurs, Maxime Talbot et Maxim Lapierre. Quant à Guillaume Latendresse, Réjean Tremblay et Mathieu Proulx, ils seront de retour dans l’alignement. Dès lundi 15 h.

Kim Rusk

Photo Agence QMI, Joël Lemay

L’animatrice se joint à Philo Lirette, Olivier Martineau, Martin Lemay et François Pérusse au micro du Boost à Énergie 94.3. L’émission matinale reprend du service lundi à 5 h 25.

Pierre-Yves Lord

Photo courtoisie, Andréanne Gauthier

L’animateur se joint aux Fantastiques de Véronique Cloutier à Rouge en compagnie de Guillaume Pineault. L’émission perd toutefois les services d’Antoine Vézina et d’Étienne Boulay, tous deux recrutés par Rythme. À compter du lundi 26 août.

Maxim Martin

Photo courtoisie

En compagnie de Sébastien Trudel (Les Justiciers Masqués) et Marie-Claude Savard, Maxim Matin pilote Ça rentre au poste, l’émission du retour d’Énergie 94,3. Le trio succède à José Gaudet, Marie-Christine Proulx et Richard Turcotte, qui tenaient les rênes du rendez-vous depuis deux ans. Du lundi au vendredi de 14 h 55 à 18 h.

Marie-Ève Janvier

Après avoir piloté l’émission du retour avec Sébastien Benoît l’an dernier, Marie-Ève Janvier tiendra les rênes de Rythme au travail en solo les après-midis, en remplacement de Julie Bélanger. Cette dernière garde son poste les avant-midis, en plus de prendre les commandes de Lunch 80-90, le rendez-vous du midi consacré – vous l’aurez deviné – aux tubes tirés des années 1980 et 1990.

Alexandre Taillefer et Luc Ferrandez

Photo Chantal Poirier

L’homme d’affaires et l’ex-politicien montréalais succèdent à Pierre Curzi et Patrick Lagacé dans l’émission Puisqu’il faut se lever, animée par Paul Arcand au 98,5 FM. La commission Taillefer-Ferrandez sévit chaque matin à 8 h 30.

Palmarès

Aux dernières nouvelles, voici les parts de marché des principales radios à Montréal :