Savoir surmonter les obstacles

Celle qui a été le visage de plusieurs compagnies prestigieuses, dont Dior, Dolce & Gabbana, Versace, Givenchy, Ralph Lauren, Valentino, Michael Kors et Lancôme dans de nombreuses campagnes publicitaires, est beaucoup plus qu’une femme dotée d’une magnifique beauté. Elle est aussi une femme engagée qui déploie beaucoup d’énergie à défendre l’environnement et plusieurs causes humanitaires en plus d’être une adepte du développement personnel.

Après avoir figuré sur la liste des célébrités les plus puissantes, proclamée, il y a quelques années par le New York Daily News, comme étant la quatrième personne ayant le plus de pouvoir dans le monde, cette femme qui n’a pas encore 40 ans pratique la méditation quotidiennement ainsi que le yoga pour se libérer notamment du stress, de l’angoisse et de l’anxiété. Si on pouvait s’imaginer qu’il s’agit d’une personne inaccessible, sachez que son livre qui raconte son parcours et ses états d’âme est d’une simplicité désarmante.

Des hauts et des bas

Enfant, elle était la risée à l’école en raison de sa maigreur. À l’adolescence, lorsqu’elle a débuté sa carrière, certains lui laissaient entendre qu’elle n’irait pas bien loin en tant que mannequin, n’étant pas, selon eux, suffisamment jolie. L’estime de soi est sans doute la recette de son succès, où s’ajoute la discipline qu’elle s’impose. En plus de manger bio et pratiquer plusieurs sports, celle que l’on nomme la plus grande star de la mode de tous les temps tente de transmettre de bonnes énergies en se concentrant sur des pensées positives.

Elle admet que plus elle se concentre sur le positif qui l’entoure, plus des événements positifs se produisent autour d’elle, car les bas sont aussi au rendez-vous dans sa vie. Si elle est envahie par un sentiment négatif ou confrontée à la colère, elle prend une pause avant de parler et met en pratique sa technique de respiration.

Lorsqu’elle voyage pour son plaisir, c’est souvent pour une retraite silencieuse et pratiquer la zénitude, la nature étant son maître. Consciente que le temps est précieux, elle fait des choix sur son emploi du temps tentant de s’abreuver de la beauté du monde et de vivre la magie de la vie. Certes, une femme des plus inspirantes.

Les profits de la vente de son livre seront versés à Água Limpa, au Brésil, un projet pour aider à protéger les sources d’eau potable pour les générations futures.