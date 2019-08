Une ronde de 61 pour Justin Thomas

Volant la vedette à Tiger Woods, l’Américain Justin Thomas a remis une superbe carte de 61, soit 11 coups sous la normale, lors de la troisième ronde du Championnat BMW, samedi, à Medinah, en Illinois.

Thomas, qui a établi un nouveau record de parcours, s’est ainsi emparé de la tête de la compétition (à -21) par un écart de six coups sur ses plus proches poursuivants, ses compatriotes américains Patrick Cantley et Tony Finau.

La journée exceptionnelle de Thomas a été marquée par deux aigles, huit oiselets et un seul boguey.

De son côté, Woods a retrouvé un mince espoir de se tailler une place au dernier tournoi des éliminatoires de la Coupe FedEx, car il a disputé une bonne troisième ronde.

Après avoir remis deux cartes consécutives de 71, soit un coup sous la normale, l’ancien numéro 1 mondial a enchaîné avec un pointage de 67 (-5), de sorte que son cumulatif de 209 (-7) lui vaut une égalité au 31e rang avec quatre autres golfeurs.

Woods devra terminer parmi les 11 premiers golfeurs ce week-end pour disputer le Championnat du circuit, dernière étape des éliminatoires. Cet événement regroupera la semaine prochaine les 30 meilleurs joueurs de la saison, et le «Tigre» occupait le 38e échelon avant d’amorcer le présent tournoi.

Difficile pour Matsuyama

Meneur après 36 trous, le Japonais Hideki Matsuyama a connu une journée plus difficile avec une carte de 73, samedi. Il se retrouve en neuvième position, à -11.

Le Canadien Corey Connors fait très bien dans ce tournoi avec un cumulatif de 204 coups (-12). Il a joué une troisième ronde de 69, grâce à quatre oiselets et un boguey, et partage provisoirement la sixième place de la compétition.

Derrière le trio d’Américains, le Slovaque Rory Sabbatini pointe seul au quatrième échelon avec une fiche de -14.