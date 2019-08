Annie Guglia triomphe au Jackalope

Faisant fi d’une entorse qui la hante depuis quelques mois, la Québécoise Annie Guglia a remporté le volet féminin de planche à roulette du Jackalope, dimanche à Montréal.

Guglia a ainsi conservé son titre qu’elle avait acquis l’année dernière à cette même compétition. Cette année, elle a devancé la jeune sensation de 9 ans Fay Ebert et Hanon Saito.

Chez les hommes, le Brésilien Lucas Rabelo, le Canadien Micky Papa et le Slovaque Riso Tury ont respectivement terminé premier, deuxième et troisième.

Le Jackalope, un festival de sports d’action qui se déroulait au Parc olympique de vendredi à dimanche, permettait aux amateurs d'assister à des démonstrations et des compétitions de «base jump» [saut en parachute à partir d’un point fixe et non d’un avion] du haut de la tour du Stade olympique, d’escalade et de «fixed gear» (vélo à pignon fixe).

Les groupes Dead Obies et 88Glam ont également offert des prestations musicales.