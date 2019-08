Burgers végé au banc d’essai

Le Beyond Meat sous la loupe

Photo Chantal Poirier Avec 18 g de gras (dont 5 en gras saturés) et une liste d’ingrédients des plus longues (huile de coco raffinée, méthylcellulose, chlorure de potassium notamment), le burger Beyond Meat ne fait pas l’unanimité ! Il apporte 390 mg de sodium (non négligeable). Seule sa teneur en protéines (20 g) est intéressante.

Deux nouveaux joueurs ont aussi fait leur entrée dans le rayon du végé qui imite presque parfaitement la viande. Voyons s’ils font mieux !

Photo Chantal Poirier Le LightLife burger à base végétale contient deux fois moins de gras saturés (2,5 g) et deux fois plus de fibres (4 g), mais c’est le plus salé, avec 540 mg de sodium. S’il contient un peu moins d’ingrédients, la qualité de ces derniers est similaire au Beyond Meat.

Photo Chantal Poirier Sur le marché depuis un mois à peine, on retrouve le burger végétal Vegeat. Il apporte 450 mg de sodium et 6 g de gras saturés. Il contient moins d’ingrédients, mais n’est pas enrichi en vitamines et minéraux ce qui explique la liste plus courte.