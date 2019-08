Comment aider ma fille?

Je suis une mère monoparentale qui vit avec sa fille de 22 ans. Même si je m’en doutais depuis longtemps, elle a fini par sortir du placard l’an dernier en s’affichant ouvertement comme « gaie ». Je craignais les conséquences de sa volonté de vivre sa sexualité au grand jour, d’autant plus que pour être certaine que cela serait clair pour tout le monde, elle a graduellement changé son allure et sa façon de s’habiller. Ce qui, vous vous en doutez bien, a secoué son entourage. Ça lui a valu des blagues de mauvais goût parmi ses amies, mais surtout une attitude agressive dans son milieu de travail et en public. Souvent, elle rentre le soir avec la larme à l’œil. Je ne sais plus quoi faire pour lui remonter le moral. Comment faire pour la soutenir ?

Anonyme