Ils parlent au nom de qui?

Je l’ai souvent dit et je le répéterai jusqu’à ma mort : les organismes qui disent parler au nom d’un groupe (les Noirs, les femmes, les musulmans) sont phony baloney.

Idem pour LES Noirs, LES musulmans, LES vieux, etc.

Le 10 mai, cet organisme qui dit représenter les gais, les bis, les trans et tutti quanti a publié une lettre ouverte dénonçant la « méchante » loi 21.

Denis : « Je suis un homme gai de 66 ans. Je ne suis pas d’accord avec la dérive de la gauche mondialiste, fédéraliste et multiculturaliste qui a infiltré votre mouvement qui est devenu un outil de propagande entre leurs mains. »

Robert-Paul : « Je ne suis pas du tout d’accord avec votre position. La Chaire de recherche sur l’homophobie de l’UQAM devrait se préoccuper d’enjeux beaucoup plus graves concernant l’homophobie à l’école et au travail. »

Paul : « Je n’ai pas été consulté et je ne suis pas d’accord, mais pas du tout avec votre prise de position. Vous induisez les gens en erreur en disant que ceux qui sont en faveur de cette loi sont racistes et pratiquent la ségrégation... »

Jacques : « En tant que gai, ces associations ne me représentent nullement. Combien de citoyens participent activement à ces groupuscules ? »

François : « Je suis gai et je suis en faveur de la loi 21. Le Conseil québécois LGBT ne représente pas les homosexuels. »

Etc., etc.

Et moi qui croyais que la seule chose qui différenciait les gais des hétéros était qu’ils couchaient avec des gens du même sexe.

Eh non.

« On nous met tous dans le même panier. Or, moi, je suis un homme qui couche avec des hommes. Les affaires de personnes non genrées ou pansexuelles, je trouve ça ridicule. Leur combat n’est pas le mien. »