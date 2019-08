Les Saints triomphent en fin de match

Wil Lutz a réussi un placement avec 68 secondes à écouler au quatrième quart pour procurer une victoire de 19 à 17 aux Saints de La Nouvelle-Orléans contre les Chargers de Los Angeles, dimanche à Carson, lors d’un match préparatoire de la NFL.

Le botteur de l’équipe de la Louisiane a réussi ses deux placements tentés dans cette rencontre.

Taysom Hill a connu beaucoup de succès au poste de quart-arrière pour les Saints. Il a complété 11 de ses 15 passes pour 136 verges et deux touchés. Il a rejoint Austin Carr et Devine Ozigbo dans la zone des buts, en plus de parcourir lui-même 53 verges en cinq courses.

Les Chargers ont pour leur part inscrit tous leurs points au deuxième quart. Troymaine Pope a notamment retourné sur 81 verges un botté de dégagement pour le touché. Andre Patton a quant à lui marqué sur un jeu de passe de 24 verges.

Cardale Jones a été le pivot le plus productif dans la défaite, lui qui a rejoint ses receveurs 10 fois en 14 tentatives pour 111 verges et un majeur. Easton Stick et Tyrod Taylor ont également vu de l’action, subissant tous les deux une interception.

Les Chargeurs ont perdu leurs deux matchs préparatoires cette année.