Où trouver les meilleurs rabais pour la rentrée?

La lutte est chaude cette année entre les aubaines sur les fournitures scolaires des différents magasins, au point où la facture totale payée chez Jean Coutu risque de ressembler à celle chez Walmart. Le Journal a répertorié le prix d’une vingtaine d’effets scolaires d’une liste d’achat typique chez six vendeurs, afin d’identifier l’endroit le plus avantageux où faire ses emplettes de la rentrée.

Le Journal s’est rendu dans cinq magasins à Montréal : Bureau en gros, Dollarama, Jean Coutu, Provigo et Walmart ont été visités le 14 août. Costco et Pharmaprix ont été rejetés pour le trop petit nombre d’items trouvés sur place à cette date. Les prix avant taxes relevés en magasin ont été remis sur une même unité de mesure puisque les formats varient. Par exemple, on retrouve le prix d’un seul crayon à mine, même s’il est normalement vendu en paquet. Seulement le prix le plus bas de chacune des chaînes a été retenu à des fins de comparaison. Pour ce qui est d’Amazon.ca, la recherche internet a été effectuée les 13 et le 14 août. Seuls les produits livrés gratuitement lorsque l’addition dépasse 35 $ ont été notés. Les prix peuvent avoir changé entre le moment de la recension et la publication de l’article.

JEAN COUTU ET WALMART SORTENT DU LOT

Les pharmacies Jean Coutu remportent la palme des aubaines cette année en raison de leur grand nombre de prix imbattables. C’est toutefois chez Walmart que la facture totale pour notre liste est la plus basse, à quelques dollars près. Pour un même nombre d’articles, le prix est semblable chez Dollarama, mais il y a au moins deux produits que Le Journal n’a pas pu trouver.