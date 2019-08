Pourquoi mon copain refuse-t-il de me présenter son fils?

Mon copain est un homme qui a quinze ans de plus que moi et qui avait un enfant avec une femme à laquelle il était marié depuis 20 ans. Il n’a jamais demandé le divorce sous prétexte que cela serait trop compliqué. Il lui a laissé la maison sans rien demander en retour, pas plus qu’il n’a cherché à revoir son garçon.

Comme au début je souhaitais former avec lui une vraie famille et moi-même mettre un enfant au monde, ça faisait mon affaire qu’il coupe ainsi des liens qui me dérangeaient d’une certaine façon. Nous avons eu un petit garçon ensemble, lequel a aujourd’hui quatre ans. C’est un amour qui nous comble tous les deux.

J’aimerais donc que mon copain se décide enfin à rompre juridiquement les liens qui le maintiennent encore lié à sa précédente femme pour que nous puissions nous marier et éventuellement prendre contact avec son fils et ainsi pouvoir présenter son demi-frère à notre fils. Mais mon copain refuse, toujours sous le même prétexte, à savoir le trouble que tout ça risque de lui causer.

Je me sens de plus en plus mal à l’aise dans cette situation. Je ne comprends pas l’entêtement de mon copain à vouloir maintenir ce lien juridique avec son ex, ce qui dans les faits nous empêche de pouvoir nous marier. Pas plus que je ne comprends qu’il n’ait pas envie de revoir son fils après en avoir été séparé aussi longtemps.

Chaque fois que j’aborde le sujet avec lui, ça se termine en chicane, et comme selon ses dires il déteste la chicane, raison pour laquelle il a fini par avoir envie de quitter son ex, je n’ose plus parler de ça avec lui. Que pensez-vous de tout ça Louise ?

Est-ce que je m’inquiète pour rien ?

Non, vous ne vous inquiétez pas pour rien, bien au contraire. Il y a quelque chose d’incompréhensible, et en même temps de malsain, dans le comportement de cet homme. Sachez d’ailleurs que s’il venait à mourir, c’est sa première famille qui hériterait de ses biens et non pas vous. Il ne faut surtout pas lâcher prise dans votre volonté qu’il règle une fois pour toutes ce contentieux. Il vous le doit ainsi qu’à votre fils. Et en passant, je vous signale qu’un homme capable de rayer d’un trait son passé comme le fait votre copain sans avoir le courage de le faire dans les règles de l’art ne m’inspirerait pas confiance personnellement. Qui vous dit qu’il ne risque pas de disparaître de la même façon de votre vie, mais sans aucune compensation, puisque vous n’avez aucun lien juridique avec lui ?