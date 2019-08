[PHOTOS] Trois blessés graves dans un face-à-face «foudroyant» à Lévis

Une personne lutte pour sa vie et deux autres victimes reposent dans un état grave à la suite d’un face à face d’une rare violence, tôt ce matin, dans l’est de Lévis.

Au total, quatre occupants ont été impliqués dans l’accident qui s’est produit à l’aube, sur la route Monseigneur-Bourget à environ 200 mètres au nord de l’autoroute 20.

Photo Agence QMI, Marc Vallières

C’est un automobiliste qui a constaté la triste scène vers 5 h 45 et qui a contacté les autorités. Un véhicule avec deux hommes et une femme à bord a percuté un second véhicule, avec un seul homme à bord.

Photo Agence QMI, Marc Vallières

Tous ont été transportés à l’hôpital, mais l’état de trois personnes suscite plus d’inquiétude. Les trois blessés graves ont été transférés à l’hôpital de l’Enfant-Jésus de Québec.

Photo Agence QMI, Marc Vallières

«Quand les patrouilleurs sont arrivés sur les lieux, les véhicules étaient dans le fossé et ils étaient très, très endommagés. Les coussins étaient déployés. L’impact a quand même été assez foudroyant», dit Jean-Sébastien Levan, porte-parole du Service de police de la Ville de Lévis.

Photo Agence QMI, Marc Vallières

Ces constatations laissent croire que l’accident s’est produit à «haute vélocité» et que la vitesse pourrait avoir été un facteur.

Photo Agence QMI, Marc Vallières

«Il faut savoir que cette portion de la route Monseigneur-Bourget est un grand bout droit. C’est un endroit où la vitesse permise est de 50 km/h, mais c’est sur que c’est un grand bout droit, alors est-ce que ça peut inciter des gens à faire de la vitesse? C’est une possibilité», évoque M. Levan.

Photo Agence QMI, Marc Vallières

Ceci dit, les policiers ne ferment aucune porte présentement. «Est-ce que quelqu’un a donné un coup de volant? Est-ce qu’un animal s’est présenté? C’est de la spéculation», mentionne le porte-parole.

Photo Agence QMI, Marc Vallières

Une prise de sang a aussi été demandée sur les conducteurs pour procéder à une analyse toxicologique.

Photo Agence QMI, Marc Vallières

Un spécialiste en étude de scènes d’accident de la Sûreté du Québec était attendu sur le site du drame en avant-midi, tandis que les enquêteurs du SPVL étaient à la recherche d'éventuels témoins de l'accident.

La route Monseigneur-Bourget demeure fermée jusqu’à nouvel ordre entre le chemin des Forts et la rue des Moissons.