Un défilé haut en couleur

Dans une atmosphère bon enfant, où l’extravagance et la diversité étaient bienvenues, les chars allégoriques se sont succédé tout l’après-midi sur le boulevard René Lévesque, faisant le bonheur des milliers de personnes qui s’étaient déplacées pour l’événement.

Le festival, qui se clôturait dimanche avec le défilé, a attiré plus de deux millions de visiteurs dans les deux dernières semaines, selon l’organisation. Le défilé à lui seul a rassemblé environ 350 000 spectateurs et marcheurs, selon les estimations de Fierté Montréal.

Des politiciens de tous les partis, fédéraux et provinciaux, se sont joints à la fête, y compris les premiers ministres Justin Trudeau et François Legault. Pour M. Legault, il s’agissait d’un premier défilé de la Fierté en plus de 20 ans de carrière politique.