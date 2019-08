Vélos bien rangés

Trouver un endroit sécuritaire et accessible dans le garage pour ranger les vélos de tous les membres de la famille relève parfois du défi... À moins d’y avoir installé les supports appropriés.

La spécialiste en gestion et optimisation d’espace chez Accroo, Julie Arvisais, conseille justement des personnes en quête de solutions de rangement diverses, notamment pour les bicyclettes.

« Le vélo prend beaucoup de place. Il y a l’espace dont il a besoin, mais aussi celui nécessaire pour le ranger [sur son support] et le sortir », explique Mme Arvisais.

Avant de suggérer un modèle de support en particulier, elle prend soin d’évaluer une multitude de facteurs qui guideront son choix. Le nombre de vélos à ranger, la fréquence d’utilisation des bicyclettes, le type de vélo et le poids de chacun (pour enfant, de montagne, à pneus surdimensionnés, électrique, de route...), la capacité physique des propriétaires qui devront les manipuler pour les fixer au support, l’espace disponible dans le garage, etc.

Parmi les modèles de supports à vélo les plus appréciés des consommateurs, elle en met quatre en lumière.

Photo courtoisie, MEC

1. Le Steadyrack proposé à partir de 99,95 $ chez MEC est un support simple mural, dans lequel on glisse la roue avant du vélo. Il existe d’ailleurs quelques modèles pouvant recevoir divers types de bicyclettes. Puisque ce support pivote à 180 degrés, le vélo bouge avec lui pour dégager l’espace. L’hiver, il est même possible de dévisser le guidon et de retirer les pédales pour que la bicyclette soit complètement parallèle au mur.

Photo courtoisie, Home Depot

2. L’ensemble de rangement pour multiples vélos de Monkey Bar en vente sur le site internet de Home Depot (à partir de 83,60 $ pour trois vélos) combine une barre fixée au mur à l’horizontale sur laquelle glissent des crochets qui retiendront la roue avant de chacun des vélos accrochés. Ce support peut recevoir jusqu’à six vélos à la verticale, en dégageant au moins quelques pouces du sol. Mme Arvisais indique que ce modèle peut aussi être placé au plafond, en suspendant les vélos par leur roue arrière.

Photo courtoisie, Quincaillerie Richelieu

3. Le palan pour vélo disponible chez Quincaillerie Richelieu (par le biais de votre expert en organisation) fonctionne avec un système de poulies, permettant de hisser le vélo au plafond par son guidon et sa selle. Il s’agit selon elle d’un des modèles les plus abordables sur le marché lorsqu’un seul vélo doit être rangé, son prix de détail étant de 30,99 $ l’unité. Ce type de support nécessite toutefois un plafond d’au moins 10 pieds de hauteur, précise-t-elle, lorsqu’on souhaite dégager l’espace sous les roues d’environ six pieds, pour garer une petite voiture, par exemple.

Photo courtoisie, IKEA

4. Parmi les choix les plus abordables, surtout lorsqu’il y a plusieurs vélos à fixer, dit-elle, il y a le support Brandur de IKEA. Celui-ci se compose d’un rail en acier galvanisé peint (19,99 $), sur lequel sont placés des crochets amovibles (4 $ chacun) qui immobilisent les vélos à la verticale au mur, en retenant leur roue avant.

Bonus

Pourquoi ne pas créer son propre support à vélo ? En faisant confiance à son imagination et à ses talents manuels, en s’inspirant d’idées propagées sur internet et en recyclant des objets que l’on a sous la main comme du bois, de la tuyauterie, un vieux guidon ou une selle désuète, c’est possible.

Comme dans le cas d’un système acheté en magasin, il est important de s’assurer que sa capacité de charge convient et qu’il est ancré dans du solide.