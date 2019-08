18 bonnes raisons de (re)faire un road trip sur la côte sud du Maine

Plages, attractions vintage, villages de pêcheurs et repas de homard: voilà ce qui vous attend si vous décidez de partir en road trip sur la côte sud du Maine.

Cette région est aussi connue pour ses grands manoirs à l’architecture typique de la Nouvelle-Angleterre, ses motels de bord de mer un peu rétro, ses antiquaires, ses phares et sa profusion de fried clams.

Vous n’y êtes jamais allé? Vous avez envie d’y retourner?

Voici 18 choses à faire entre York et Old Orchard Beach:

1. Déguster un lobster roll du Fox’s Lobster House en admirant le phare Nubble sur les rochers de Cape Neddick.

2. Jouer aux quilles-chandelles au vieux Bowling de York Beach.

3, Jouer aux arcades au vieux Fun-o-rama de York Beach.

4. Profiter du soleil au pied des dunes d’Ogunquit sur la belle plage Footbridge.

5. Faire du camping de luxe en nature au tout nouveau Huttopia Southern Maine.

6. Gagner des toutous au parc d’attractions Palace Playland sur la plage d'Old Orchard Beach.

7. Flâner dans les boutiques du petit village de pêcheurs Perkins Cove.

8. Goûter la «friandise officielle de l’État du Maine», le whoopie pie.

9. Faire le tour des belles maisons historiques de Kennebunk grâce à cette carte de Museum in the Streets.

10. Relaxer sur la plage de Drakes Island, à Wells.

11. Prendre des photos du charmant port de pêche Cape Porpoise.

12. Suivre un cours de surf ou louer un SUP à York Beach ou à Ogunquit.

13. Déjeuner au Palace Diner de Biddeford, qui est le plus vieux – et sans doute le plus cool - diner du Maine.

14. Se promener sur les 4,8 km de sable de Goose Rocks Beach.

15. Découvrir les beignes du célèbre Congdon's Doughnuts de Wells.

16. Se promener sur la jetée historique et festive d’Old Orchard Beach.

17. Faire la file pour un lobster roll et des fried clams au Clam Shack de Kennebunkport.

18. Essayer de se baigner plus de 3 secondes dans les eaux à 15°C de n’importe quelle plage de la région!

Bon voyage!