5 activités à faire au parc national d’Opémican

Le dernier-né de la Sépaq, le parc national d’Opémican, est désormais officiellement ouvert. C’est donc l’occasion de faire un tour en Abitibi-Témiscamingue et d’explorer ce nouveau terrain de jeu de plein air. Voici cinq activités parfaites pour découvrir ses beautés naturelles et historiques.

1. Faire du canot-camping dans l’archipel de l’île aux Fraises

Photo Agence QMI, Frédérique Sauvée

Pagayer, se baigner sur une langue de sable, pêcher son souper puis accoster sur son île privée pour y passer la nuit et... recommencer le lendemain ! Le programme parfait d’un séjour de canot-camping dans l’un des plus beaux secteurs de l’immense lac Kipawa. L’archipel de l’île aux Fraises abrite cet été deux sites de camping aménagés sur des îles. Une belle destination pour se sentir vraiment seul au monde dans le Far West québécois.

2. Camper à l’ombre des grands pins

Photo Agence QMI, Frédérique Sauvée

Situés dans une magnifique pinède, 10 prêt-à-camper Étoile permettent de dormir au cœur de la nature, à côté des rives sablonneuses de la pointe Opémican. À proximité se trouvent le centre de services (sanitaires, douches, location de vélo et d’embarcations) ainsi que le sentier de l’Estacade, à parcourir à vélo, et celui des Piers, en randonnée pédestre.

3. Randonner sur le sentier des Piers

Photo Agence QMI, Frédérique Sauvée

Courte boucle de moins de 2 km, le sentier des Piers offre un panorama saisissant sur le lac Témiscamingue, depuis le haut des falaises. On peut également y voir le poste de relais d’Opémican et les baigneurs qui se rafraîchissent sur la plage. Cette randonnée peut se faire en solo ou en groupe avec un guide naturaliste, qui met en lumière un peuplement de pruches que l’on peut contempler le long du sentier.

4. Se rafraîchir en planche à pagaie sur le lac Témiscamingue

Photo Agence QMI, Frédérique Sauvée

Quoi de mieux pour profiter de l’immense panorama de l’un des plus beaux lacs du Québec que de l’explorer sur l’eau ? Depuis la plage sablonneuse de l’auberge Jodoin, mettez votre planche à l’eau et admirez la belle forêt de grands pins rouges, à mesure que vous prenez le large. Des canots peuvent également être loués sur place.

Photo Agence QMI, Frédérique Sauvée

5. Découvrir l’histoire du flottage du bois dans la région

Rénovée et mise en valeur grâce à une animation de sons et lumières, l’ancienne forge du chantier naval d’Opémican nous raconte la vie à l’époque de la drave et du flottage du bois, du 19e au 20e siècle. Elle fait partie d’une demi-dizaine de sites archéologiques d’importance répertoriés dans le parc. Pour en savoir plus sur l’histoire du site, on peut également emprunter à pied un circuit patrimonial dans le secteur de la Pointe-Opémican ou bien participer à une sortie en rabaska animée par un guide naturaliste.

► Encore plus dans le secteur de la Rivière-Kipawa

Photo Agence QMI, Simon Boivin

Lorsque le secteur sera rouvert, ne manquez pas la Grande Chute de la rivière Kipawa, dont les eaux déferlent jusqu’au lac Témiscamingue. Un belvédère, aménagé au-dessus de l’eau pour mieux la contempler, est accessible via un court sentier de 1,2 km. L’autre intérêt du secteur est sans contredit les hautes parois de roches, qui se jettent dans le lac au niveau du sentier de l’Inukshuk et de la Paroi-aux-Faucons. Des tentes de prêt-à-camper permettront bientôt de dormir au-dessus de celles-ci et de contempler le lac dans toute sa splendeur.