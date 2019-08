BROCHU, Ghislain



Au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, secteur Beauce, le jeudi 1er août 2019, à l'âge de 60 ans et 3 mois, est décédé monsieur Ghislain Brochu, fils de feu Marc Brochu et de madame Marie-Marthe Auclair. Ghislain a servi dans les Forces armées canadiennes pendant 31 ans et demeurait à Saint-Georges. La famille recevra les condoléances à lale vendredi 23 août en soirée de 19h à 21h30 ainsi que samedi, jour des funérailles, à compter de 9h.et de là au columbarium du Parc commémoratif Chaudière- Appalaches. Il laisse dans le deuil outre sa mère, madame Marie-Marthe Auclair (feu Marc Brochu); ses frères et soeurs : Fabien (Lyne Paquet), feu Michel, Louise (Michel Paquet), François (Roxanne Sappier) et Isabelle Brochu (David Thibaudeau). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Croisée des chemins, 18480, boulevard Lacroix, Saint-Georges, G5Y 5B8.