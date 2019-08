Des bikinis en tissus écologiques

Pailles, sacs, ustensiles... Redonner une deuxième vie au plastique qui se retrouve au fond des océans est maintenant possible avec Monicano, une jeune entreprise qui utilise cette ressource pour confectionner ses maillots de bain.

Derrière Monicano, il y a deux jeunes entrepreneurs au tout début de la vingtaine, Gabrielle Brodeur et Arthur Hébert.

Les associés, qui sont aussi un couple dans la vie, n’avaient pas encore terminé leurs études universitaires, lui en génie et elle en psychologie, qu’ils avaient décidé de se lancer en affaires pour créer une entreprise de confection de bikinis.

« Cela nous a profondément choqués, et on a décidé de faire quelque chose pour la cause environnementale. »