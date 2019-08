En appuyant le Centre des maladies du sein, on se sent mieux

Le mouvement Québec ville en rose de la Fondation du CHU de Québec est à l’aube de sa neuvième édition et je suis fière de constater qu’il gagne en notoriété! Déjà, les porteurs de lumière, véritables ambassadeurs de la cause, s’activent et effectuent leurs collectes de fonds pour le Centre des maladies du sein (CMS). De nouveaux partenaires se joignent à la cause, comme c’est le cas de Monsieur William Trudel, président fondateur et chef de la direction de Trudel Corporation, qui a accepté de s’engager en assurant la présidence d’honneur de cette édition. Mais le mouvement a besoin de rassembler encore plus de gens afin d’avoir un maximum d’impact!

Saviez-vous que 80 % des cas de cancers du sein peuvent être traités et même guéris, entre autres, grâce à l’appui de la Fondation du CHU de Québec?

L’avancement médical et l’acquisition d’équipements hautement technologiques sont des éléments importants pour le CMS. Ce sont les dons amassés par les porteurs de lumière qui font toute la différence et qui offrent à la Fondation la possibilité d’humaniser les soins offerts à des centaines de femmes et d’hommes traités ici, à Québec, à ce précieux centre, l’un des plus grand au pays. Je vous invite à vous engager à amasser un maximum de dons pour votre mère, votre femme, votre fille ou pour vous-même. Être un porteur de lumière, c’est une façon simple et concrète de faire sa part dans la lutte au cancer du sein, un combat que mènent chaque jour de trop nombreuses personnes. D’ailleurs, un beau concours se déroule jusqu’au 27 septembre pour les porteurs de lumière inscrits avant cette date, grâce à nos partenaires, Québecor, présentateur de Québec ville en rose et le Journal de Québec, partenaire média. Vous trouverez tous les détails au quebecvilleenrose.ca ainsi que le lien pour s’inscrire.

Une femme sur huit développera un cancer du sein au cours de sa vie; 1 200 personnes reçoivent un diagnostic de cancer du sein chaque année ici, au CMS, c’est énorme!

Nul n’est à l’abri, alors voilà pourquoi votre appui est PRIMORDIAL. Je compte sur vous!

Marie-Claude Paré

Présidente et chef de la direction de la Fondation du CHU de Québec

Québec ville en rose, c’est un mouvement rassembleur destiné aux maladies du sein, qui illumine la ville et la vie des gens atteints de cancer.