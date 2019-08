La Bourgeoise au golf

Marcel Lepage, le sympathique propriétaire du Resto-Bar La Bourgeoise de la 1re Avenue, dans l’arrondissement Charlesbourg, à Québec, tient son tournoi de golf annuel aujourd’hui dans les allées du club de golf La Faune.

Ouverte en 1072, La Bourgeoise aura 47 ans en décembre. Marcel, gérant et serveur dès le premier jour, est devenu copropriétaire de l’établissement, au début de 1979, six ans après son ouverture, pour ensuite acheter les parts de son associé, au début de 90, et devenir seul propriétaire. Dix ans plus tard, ses fils Danny et Éric s’associaient avec leur père. C’est maintenant à trois que la famille Lepage dirige ce qui est devenu le Resto-Bar La Bourgeoise.

Le Filles Open

Photo courtoisie

Le prestigieux Tournoi de golf Le Filles Open dédié exclusivement à la gent féminine se déroule aujourd’hui sur le parcours du club de golf Le Grand Portneuf. Les membres du comité, solidement appuyées par des ambassadrices, déploieront toutes leurs énergies afin d’offrir aux 144 golfeuses inscrites une journée inoubliable remplie de surprises, d’émotions et de solidarité. Les profits du tournoi seront versés à deux causes, la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin et la Fondation Petits bonheurs d’école. De gauche à droite sur la photo, le comité organisateur: Cynthia Desrosiers (Les ptits mosüs), Alexandra Leduc (RNC Média), Sarah Nourcy (CIBC Wood Gundy Gestion de patrimoine), Josée Cheïkha (Groupe Cheïkha), Marie-Chrystelle Cheïkha (OUIDRESS par Cheïkha Entrepôt), Marie Gagnon (Espace Beauté Marie Gagnon) et Carole Marchand (Groupe Visique).

Tournoi des Surintendants

Photo courtoisie

Bravo à l’équipe du club de golf Lac St-Joseph qui a remporté, le 12 août dernier au club Le Mirage de Terrebonne, le 31e tournoi de golf de la FQRG (Fondation québécoise de recherche sur le gazon). Le trophée remis aux gagnants est particulier puisqu’il s’agit d’une réplique d’une tarière utilisée par les employés de terrain pour percer les trous sur les verts. Sur la photo, de gauche à droite: Yann Joly, président de la FQRG; Jean-Michel Anctil, animateur de la soirée, en compagnie de l’équipe de Lac-St-Joseph: Frederic Théberge, Claude Frenette, André Desjardins et Richard Bertrand.

Bravo les filles

Photo courtoisie

La compétition de golf Inter-club, sénior féminin, a couronné récemment ses championnes de la grande région de Québec. Les fières représentantes du club de golf Royal Québec de Boischatel ont terminé en 1re place suivies de celles de Lévis, Stoneham et Castor. Félicitations. De gauche à droite, sur la photo: Hélène Labrie, Rachel Bouchard, Nancy Thivierge, Chantal Dubois, Reine Cloutier, Hélène Martineau et Sylvie Bazin.

Anniversaires

Photo courtoisie

Podz (photo), Daniel Grou, réalisateur (19-2) et scénariste québécois, 52 ans... Philippe Côté, président de Services Boismax à Scott, 43 ans... Matthew Perry, acteur américain de télé (Friends) 50 ans... Luce Dufault, chanteuse d’origine franco-ontarienne, 53 ans... Bill Clinton, 42e Président des États-Unis (1993-2001), 73 ans... Aubert Pallascio, acteur québécois, 82 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 19 août 2016. Lou Pearlman (photo), 62 ans, le célèbre imprésario derrière le succès des « boys bands » Backstreet Boys et NSYNC... 2016. Donald Henderson, 87 ans, épidémiologiste américain qui a libéré le monde de la variole... 2015. Doudou Ndiaye Rose, 85 ans, percussionniste sénégalais, classé « trésor humain vivant » par l’UNESCO... 2014. Yves Oscar Fortier, 100 ans, géologue canadien et pionnier de l’exploration et de l’étude des îles arctiques... 2013. Mario Richard, 47 ans, professionnel de sport extrême originaire de Québec... 2012. Tony Scott, 68 ans, réalisateur américain... 2011. Gil Courtemanche, 68 ans, écrivain, journaliste et analyste de la politique internationale... 2011. Louis-Philippe Dufresne, 83 ans, animateur pionnier à la radio de Trois-Rivières... 1985. Henri Flammarion, 74 ans, éditeur... 1972. Serge Deyglun, 44 ans, animateur, chanteur, comédien et acteur.